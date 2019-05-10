Пішов в армію інженер ДП «Антонов» отримав вирок за крадіжку витрат

Суд засудив до трьох років обмеження волі умовно інженера Державного підприємства «Антонов» (Київ), що проходить військову службу, за привласнення виділених на відрядження в Москву 100 тис. гривень у січні-лютому 2017 року.

Про це йдеться у вироку суду.

Інженер-конструктор 3-ї категорії ДП «Антонов» Сергій Хитрич 11 січня 2017 року отримав 40 тис. гривень у касі підприємства на службове відрядження в період часу з 16 по 25 січня 2017 року до Москви на підприємство «Авіа ФЕД-Сервіс».

Надалі інженер, не збираючись фактично здійснювати виїзд у вказану службову відрядження і повертати гроші, підробив офіційний звіт і передав його в бухгалтерію «Антонов».

Керівництву авіаконцерну він повідомив неправдиву інформацію про перебування в Москві у відрядженні. Більше того, він сказав, що під час перебування в Росії здійснив перевитрату коштів на суму 10,8 тис. гривень, які також отримав за вказаними підробленими звітними документами і в подальшому привласнив.

Аналогічну злочинну схему інженер повторно провернув в лютому 2017 року.

Керівництво ДП «Антонов» відправило його у відрядження до Москви на період 17-26 лютого і виділила 40 тис. гривень.

Хитрич в РФ знову не пішов і присвоїв 40 тис. гривень, а також знову записав собі перевитрата коштів на 10,3 тис. гривень. Інженеру пред’явили звинувачення в шахрайстві і підробці документів.

У суді обвинувачений визнав свою провину. Суд визнав пом’якшувальною обставиною те, що Хитрич добровільно пішов на військову служби і підписав контракт зі Збройними силами.

В результаті В кінці квітня поточного року суд засудив інженера до 3 років обмеження волі, але звільнив від покарання з випробувальним терміном один рік. При цьому суд заборонив засудженому один рік займати матеріально-відповідальні посади.