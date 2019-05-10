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Коломойський допускає, що його адвокат може очолити Адміністрацію президента

10.05.2019

Олігарх Ігор Коломойський назвав серед потенційних керівників Адміністрації президента Володимира Зеленського співзасновника студії Квартал 95 Сергія Шефіра, адвоката Андрія Богдана та юриста Руслана Стефанчука.

«Там є з кого вибрати — це Шефір, Богдан і Стефанчук. Я ставлю на Богдана», — зазначив Коломойський.

 

У відповідь журналіст назвав це рішення «суперечливим, наприклад, з медійної точки зору».

«Яка різниця? Якщо він йде зі своєю командою з метою щось зробити, його взагалі не повинно хвилювати питання медійності. Це може хвилювати того, хто хоче обратися на другий термін», — заявив Коломойський.

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