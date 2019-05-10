Кернесу пригрозили тюрьмой. Переименуют ли проспект в Харькове в честь маршала Жукова?

Украинский историк и публицист, председатель Украинского института национальной памяти, Владимир Вятрович пообещал обратиться в ГПУ, после заявления Кернеса о переименовании проспекта Григоренка в честь маршала Жукова. Об этом стало известно с Facebook Вятровича, передаёт Zrada.today.

С чего всё началось

Жители Харькова подали петицию с названием “Верните харьковчанам историю!”. В своём обращении горожане обратились к действующей власти с просьбой вернуть историческую память маршалу Жукову и переименовать проспект Григоренка в его честь.

Меньше чем за 24 часа петиция набрала 5588 подписей при необходимых 5000.

Вскоре, после публикации петиции, на неё отреагировал мэр города Геннадий Кернес. Он лично поддержал данное требование горожан и призвал харьковчан поддержать предложение.

“С проспектом, который раньше был имени маршала Жукова, а теперь генерала Григоренко сложнее. Оба – достойны увековечивания. Но спросите тех немногих ветеранов – кого они называли маршалом Победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма – переоценить невозможно”, – написал Кернес.

Чем переименование проспекта грозит Кернесу

Несмотря на то, что петицию поддержало необходимое количество горожан, председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович написал у себя на странице Facebook гневный пост, в котором призвал Геннадия Кернеса не переименовывать проспект. В случае обратного он пригрозил мэру обращением в Генеральную прокуратуру Украины. Главный аргументом историка стал Закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Председатель институт также напомнил, что нарушение закона о декоммунизации представителем власти наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

На данный момент неизвестно, поддержит ли Геннадий Кернес просьбу горожан или останется в стороне.

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