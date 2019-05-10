Чому заморожена їжа така небезпечна для здоров’я?

Про шкоду заморожених напівфабрикатів – читайте у матеріалі.

Що може бути простіше, ніж купити готовий обід, розігріти і негайно з’їсти? Але людина, що розкриває упаковку замороженого напівфабрикату, повинна бути готовий до всього. У деяких випадках набагато простіше приготувати обід або вечерю самостійно.

По-перше, варто уважніше вивчити полиці холодильника і кухонних шафок. Напевно там знайдуться відповідні продукти, наприклад, макарони, різні соуси і навіть сир, не кажучи вже про яйця – найкращих друзів всіх холостяків і неодружених.

По-друге, якщо вже ви зайшли в магазин за продуктами, наберіть улюблених овочів і зробіть найкращий у світі салат. А по-третє, якщо лінь готувати самому, завжди можна відправитися в гості до мами, бабусі або коханої тіточки, від яких просто неможливо піти голодними.

В нашій галереї – добірка фотографій, які доводять, що готувати самостійно краще, дешевше, смачніше і набагато корисніше.