Стало відомо про раптову смерть бійця ЗСУ: названо прізвище

Прес-служба 14-ї Окремої механізованої бригади повідомила про смерть українського військового Степана Ковалишина, який захищав країну в зоні збройного конфлікту на сході України.

У прес-службі бригади у Facebook йдеться, що солдат помер під час відпустки, коли перебував у рідній Волинській області.

“З сумом повідомляємо, що раптово помер наш побратим солдат Степан Ковалишин, який перебував у відпустці за місцем проживання на Горохівщині Волинської області.

З нами Степан Володимирович прослужив майже рік і за цей час ми багато пережили разом… На жаль, в цьому недосконалому світі доводиться переживати такі скорботні миті…

Командування та особовий склад військової частини висловлюють щирі співчуття родині та близьким нашого побратима”, – йдеться в повідомленні.