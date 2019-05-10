Бунт проти Цукерберга: Facebook вимагають позбавити монополії на ринку

У четвер, 9 травня, співзасновник найпопулярнішою в світі соціальної мережі Facebook Кріс Хьюз закликав американські власті позбавити Марка Цукерберга монопольних позицій на ринку.

Він запропонував вивести популярний додаток для обміну фотографіями Instagram і месенджер WhatsApp з-під контролю Facebook. Свої аргументи Хьюз висловив на сторінках газети The New York Times.

На його думку, Цукерберг фактично володіє 60 відсотками акцій компанії, що дає йому можливість одноосібно вирішувати, як налаштувати алгоритми Facebook, що користувачі будуть бачити в стрічці, які налаштування конфіденційності вони зможуть використовувати і які з їх повідомлень будуть доставлені. Цукерберг також самостійно встановлює правила, які саме висловлювання вважати підбурюванням і розпалюванням ненависті. Правління Facebook перетворилося в підсумку в консультативний комітет, воно перестало бути наглядовому органом, здатним колегіально приймати рішення.

Цукерберг користується цим. Встановлена ним монополія небезпечна не тільки для діяльності Facebook, але і для вільної конкуренції на ринку. У компанії достатньо коштів, щоб купувати компанії конкурентів, блокувати їх діяльність або копіювати їх досягнення і знахідки.

Так Цукерберг підім’яв під себе Instagram і WhatsApp. За словами Хьюза, в 2012 році ці нові сервіси, розроблені спеціально для використання на смартфонах, вирвалися вперед. Facebook тоді тільки намагався розкручувати свою мобільну версію. Цукерберг вважав за краще придбати обидва сервісу. При цьому він обіцяв їх творцям і власникам, що вони збережуть контроль над своїми дітищами. Їх ввели до складу ради директорів корпорації Facebook. У результаті через деякий час у них стався конфлікт з Цукербергом. Вони були не згодні з його політикою і покинули компанію.

«Найбільша помилка Федеральної торгової комісії полягала в тому, щоб дозволити Facebook придбати Instagram і WhatsApp», — вважає Хьюз. Нагадаємо, Федеральна торгова комісія (ФТК) — це американський урядовий орган, що стежить за дотриманням антимонопольного законодавства у Сполучених Штатах. Без схвалення ФТК не може відбутися ні одна операція по злиттю компаній або поглинання.

Коментарі Кріса Хьюза прозвучали незадовго до чергових зборів акціонерів Facebook, на якому підводяться підсумки роботи компанії за рік. Воно заплановано на 30 травня. Частина акціонерів вже зажадали відставки Цукерберга з поста голови ради директорів. Вони поклали на нього особисту відповідальність за те, що корпорація втратила з липня 2018 року 40 відсотків оціночної вартості. Акціонери впевнені, що Цукерберг допустив цілу серію грубих прорахунків.

Акціонери мають намір запропонувати обрати замість Марка Цукерберга незалежного голови ради директорів Facebook. Це необхідно для оптимізації роботи компанії, впевнені вони. Цукерберг займає цей пост з 2012 року. При цьому він є і генеральним директором Facebook.