Робочий повернув у Стоунхендж камінь через 60 років після крадіжки

Під час реставрації Стоунхенджа в 1958 році інженери зміцнювали величезні валуни металевими прутами. І щоб їх вставити, высверливали серцевину. Роберт Філліпс, який працював тоді в компанії Basingstoke, забрав додому саме таку висвердлену частина древнього каменю. Коли він переїхав до Флориди, частинка Стоунхенджа вирушила з ним.

Куди б потім не переїжджав інженер, пристрасний любитель археології, де б він не працював, частинка древнього каменю завжди перебувала в офісі, в захисній тубі з плексигласу.

Проте 60 років тому, напередодні свого 90-го дня народження, він вирішив повернути серцевину каменю-мегаліта в його рідну країну. Оскільки сам Роберт Філліпс не зміг за станом здоров’я здійснити таку подорож, благородну місію виконали за нього сини – Робін і Льюїс.

Робіну 57 років, і він працює повіреним Ванні (Франція). А 63-річний Льюїс – фінансист з Кентербері.

«Моєму батькові 90 років, в останні роки ми боялися, що він може померти з дня на день. Батько не хотів, щоб після його смерті цю річ втратили або викинули, як сміття. Він хотів, щоб вона повернулася на батьківщину», — говорить Робін Філліпс.

Як писав портал «Навколо світу. Україна», вчені вважають, що Стоунхендж був побудований моряками.

За матеріалами Daily Mail

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