Невзоров назвав Соловйова «дуже великим карликом»

Російський публіцист Олександр Невзоров відреагував на смерть Сергія Доренка. У своєму відеозверненні Невзоров називає Доренко справжнім цирковим динозавром російського пропагандистського цеху.

«Здоровенним був, здоровенним і пішов», — зазначає автор відео.

Залишилися представники прокремлівського пропагандистського спільноти удостоїлися від Невзорова епітета «шоу ліліпутів».

До таких ліліпутам пропаганди Невзоров відносить Володимира Соловйова. Втім, «зірку» політичних шоу на Ростб визнали «дуже великим карликом». «Бути карликом стало модно», — констатує Невзоров.







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