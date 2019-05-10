Україна на трибуналі ООН зажадала від Росії негайного звільнення військовополонених моряків і кораблів

Росія проігнорувала не тільки запити України про дозвіл даної ситуації, але і заклики міжнародного співтовариства.

У Гамбурзі 10 травня проходило засідання трибуналу ООН з морського права, на якому розглядається позов проти Росії щодо інциденту в Керченській протоці, коли російські військові атакували українські кораблі.

На засіданні заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вимагає негайно звільнити українських військовополонених моряків і кораблі.

Вона зазначила, що Росія порушила імунітет військових кораблів, гарантовані Конвенцією ООН, і атакувала їх у територіальних водах або економічній зоні України.

Сьогодні Україна просить суд застосувати тимчасові заходи, які вимагають, щоб Росія негайно звільнила військово-морські кораблі України та членів їх екіпажів і повернула їх в Україну”, – сказала Зеркаль.

Вона підкреслила, що захопивши моряків і кораблі, Росія порушила основний принцип імунітету воєнних кораблів, гарантованого Конвенцією ООН по морському праву. Зеркаль нагадала, що Крим є невід’ємною частиною України, а води, у яких були затримані суду, є територіальними водами України або виключною економічною зоною України.

Вона додала, що кожен додатковий день тримання під вартою, кожне нове слідча дія або допит, будь-яке судове засідання лише загострюють спір між сторонами, збільшуючи заподіяну шкоду Україні.

Заступник міністра підкреслила, що Росія проігнорувала не тільки запити України про дозвіл даної ситуації, але і численні заклики міжнародного співтовариства, наполягаючи на тому, що її дії виправдані її національним законодавством та Конвенцією ООН по морському праву.

“Тепер Росія намагається уникнути аналізу своїх протиправних діянь цим Трибуналом, шляхом представлення їх як військової діяльності, яка може бути виключена з процедур вирішення спорів у відповідності з Конвенцією, незважаючи на те, що до цього наполягала, що ці події не мають нічого спільного з військовими діями”, – зазначила Зеркаль.

Вона також заявила, що рішення РФ не брати участь в слуханні “не може перешкоджати Україні в справедливості і правосуддя, у тому числі і міжнародному”.