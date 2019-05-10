Під Києвом трапилася масштабна аварія

Під Києвом в смт Чабани 10 травня сталася масштабна аварія за участю трьох автомобілів. У зв’язку з цим правоохоронці перекрили дві смуги руху.

Зокрема, проїзд обмежений на двох смугах із чотирьох у напрямку до Одеси, повідомили на сторінці поліції Білої Церкви у Facebook. Учасниками аварії стали ЗАЗ, Chevrolet і Mercedes

“На автодорозі Київ – Одеса в селищі Чабани ускладнився дорожній рух через ДТП із трьома автомобілями. На місці події регулюють рух патрульні”, – уточнили правоохоронці.

Про постраждалих поліція не надала інформації.