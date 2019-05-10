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Под Севастополем разрушили мемориал участникам Второй мировой войне

10.05.2019

Полиция возбудила уголовное дело о вандализме после того, как в селе Орловка под Севастополем осквернили памятник участникам Второй мировой войне.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное МВД.

Вандалы, которых ищет полиция, разбили две гранитные плиты с именами погибших в войне. Как рассказала в фейсбуке крымская журналистка Айше Шулакова, на плитах написаны имена 63 человек, в том числе 57 крымских татар. Памятник открыли за несколько дней до празднования Дня Победы 9 мая.

Источник: Медуза

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