Гордон рассказал будет ли он баллотироваться в Верховную Раду

Украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью НВ рассказал, что уже “отравился” политикой и не собирается снова в неё возвращаться. Он отметил, что ему нравится его жизнь, а политика её загубит.

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«Я никуда не собираюсь идти. Я был в Киевсовете пару лет, я за это время отравился этой политикой, этими людьми несчастными, всем этим. Это отравляет. Поскольку у меня хорошее качество жизни и хорошее общение, я никогда не разменяюсь на это говно. Поэтому в Верховную Раду я не пойду, в партийном строительстве участвовать не буду», – отметил Гордон.

Как сообщил журналист, ему важно было «разбудить общество»: сказать, чтобы не голосовали за Петра Порошенко.