У Польщі за контрабанду наркотиків судили українців

Окружний суд в місті Зелена Гура, що на заході Польщі, засудив трьох громадян України за участь в організованому злочинному угрупованні та спробі контрабанди майже чверті тонни наркотиків. Про це повідомляє в Національна прокуратура Польщі.

Суд засудив Віктора К. за участь в ОЗУ і спробі контрабанди 237 кг смоли коноплі до восьми років позбавлення волі і штрафу в 100 тис. злотих (понад 23 тис. євро). Крім того, суд ухвалив стягнути з 40-річного українця 25 тис. злотих (5,8 тис. євро) на боротьбу з наркоманією.

Другого громадянина України Євгена С. засудили до семи років позбавлення волі. 47-річний чоловік також повинен сплатити штраф у розмірі 125 тис. злотих на боротьбу з наркоманією.

Третя засуджена – українка Ольга П. Цю 34-річну жінку засудили до трьох з половиною років позбавлення волі і штрафу в розмірі 50 тис. злотих (11,6 тис. євро).

Під час слідства стало відомо, що наркотики перевозили з Іспанії до Росії. Обвинувачені були кур’єрами і перевозили психотропні речовини в спеціально обладнаних схованках в легкових автомобілях BMW на українській реєстрації. Контрабанду викрили польські прикордонники в пунктах пропуску в Тересполі і Корчева