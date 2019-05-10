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На Одещині молодики споювали неповнолітніх дівчат

10.05.2019

Молодиків на Одещині оштрафували за те, що вони споювали неповнолітніх дівчат, передає прес-центр поліції області.

За розпиванням пива в компанії молодиків, які самі не так давно досягли повноліття, подружок 13-ти та 16-ти років представники ювенальної превенції застали, коли розшукували одну з них.

Як зазаначається, до поліції звернулася мати старшої з дівчат і повідомила, що тієї тривалий час нема вдома. Кинувшись на пошуки неповнолітньої, поліцейські встановили коло її знайомих і дізналися, що дівчина – в одного з товаришів.

Вдома у юнака поліцейські застали компанію за розпиванням спиртних напоїв.

На 18-річного та 19-річного ініціаторів посиденьок були складені протоколи за ст. 180 (Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім цього, до відповідальності за неналежне виховання дітей за ст. 184 КУпАП притягнуті й батьки дівчат.

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