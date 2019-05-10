Кравчук розповів, як Порошенко поверне собі владу

Перший президент України Леонід Кравчук пояснив, чому Володимир Зеленський був обраний новим главою країни і які у нього шанси домогтися успіху на цій посаді.

Досвідчений політик в інтерв’ю «Апостроф» оцінив вибір 73% українців.

Кравчук не вважає, що в українському суспільстві стався розкол, більш того, Володимир Зеленський зумів об’єднати людей. Новообраний президент робить розумні перші кроки. Його підтримує суспільство, виступає за припинення ведення бойових дій на Сході України. За Зеленського проголосували люди, які мріють про нових формах правління і викорінення корупції.

«Що стосується прихильників Порошенка, то вони мають право на таку позицію. Вони приходять, дякують Порошенко за його роботу, але це не розкол. Може, мені дали неправильну інформацію, що збираються в основному люди з «Рошен» або чиновники, з якими працював Петро Олексійович, — так вони не становлять якоїсь великої частини українського суспільства, адже Володимир Зеленський здобув перемогу практично у всіх регіонах України, крім Львівської області, і в Києві зокрема. Я думаю, що Петро Олексійович демократ, як сучасний президент повинен припинити ці речі і вчинити так, як належить президенту демократичної країни», — пояснив Леонід Кравчук.

Експерт впевнений у тому, що Порошенко повинен передати Зеленському влада і спокійно ввести його в курс справ, а при необхідності допомагати порадами. Тим більше, сам Петро Олексійович це вже встиг пообіцяти. Так само як він встиг заявити про намір повернутися в Адміністрацію президента. Для цього йому необхідно дочекатися наступних виборів – тільки так він може повернути собі владу.

«Якщо він на парламентських виборах призведе до Верховної Ради потужну фракцію, може бути, тоді можна робити таку заяву про президентські вибори. А сьогодні, поки ще теплі бюлетені, я б так сказав, що такі заяви викликані амбіціями, а не реальною оцінкою ситуації. Люди сьогодні не підтримали президента Порошенко. Завтра вони також його не підтримають. Значить, треба чекати, міняти свою політичну концепцію, діяти відкрито, прозоро. Якщо народ повірить, тоді можна говорити», — тверезо оцінив перспективи Порошенко Кравчук.

Леонід Данилович вважає, що зараз будь-які спроби «вставити палки в колеса» Зеленському будуть сприйняті, як дії проти України на підставі того простого факту, що за шоумена проголосувала абсолютна більшість. А значить, Україна зробила свій вибір.