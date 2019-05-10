Ольга Куриленко порадувала шанувальників відвертим знімком

На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила чорно-білу архівну фотографію, на якій зображена повністю голою.

На пікантному кадрі зірка позує зовсім без одягу, сидячи біля дерева. В описі до фото Ольга розповіла, що знімок був зроблений на Багамських островах, але не уточнила в якому році.

Також актриса зазначила, що автором знімка є відомий французький фешн-фотограф Патріс ван Малдер.

«Багами. З моїх ранніх модельних днів», — лаконічно підписала кадр Ольга Куриленко.