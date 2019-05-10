Коломойський запропонував звільнити заступницю голови Нацбанку

Колишній власник “ПриватБанку” Ігор Коломойський заявив, що підтримує ідею продовження виконання Яковом Смолієм повноважень голови Національного банку України. Водночас він закликав звільнити заступницю Смолія Катерину Рожкову.

На питання журналіста про те, чи підтримує він думку про те, що Смолій має залишитися головою НБУ, Коломойський відповів: «А чому ні? Нехай залишається. Рожкову нехай вижене».

За словами Коломойського, Катерина Рожкова «заплямувала себе».

«Її треба було посадити ще до ПриватБанку. Щоб ви розуміли, ми з нею в прекрасних відносинах», — заявив Коломойський.

Під час націоналізації ПриватБанку Катерина Рожкова часто заявляла, що колишні власники вивели з ПриватБанку понад 5 мільярдів доларів. Після цього в НБУ ініціювали розслідування міжнародної аудиторської компанії, яку довело цей факт.

«Я вважаю, що вона перетнула межу десь після націоналізації, коли почала виходити з критикою, що грабували (ПриватБанк — ред.). Давайте спершу подивімось на її героїчне минуле і потім будемо говорити про грабунок», — додав Коломойський.