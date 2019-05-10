Колишній український консул, звільнений за антисемітизм, програв суд

Виступав за приналежність українців до особливої національної групи ориян і заявляв про їх перевагу над іншими націями

Марущинець був звільнений у травні 2018 року, а в червні подав у суд позов на Міністерство закордонних справ. Він просив суд поновити його на посаді консула і стягнути з міністерства заробіток за час вимушеного прогулу.

Суд звернув увагу, що з 2010 року Марущинець розміщував на своїй сторінці в Facebook матеріали антисемітського і шовіністичного характеру.

За його словами, цими публікаціями він висловлював свою громадянську позицію щодо дій іноземних факторів, спрямованих на ослаблення і знищення України як єдиного і неподільного держави — як в історичній ретроспективі, так і сьогодні чи в минулому.

При цьому суд вказав, що в своїх коментарях і публікаціях екс-консул висловлював своє зневажливе ставлення до громадян єврейської національності і допускав образливі висловлювання в їх адресу.

Також він прославляв фашизм і нацизм, вів відкриту пропаганду расової і національної ворожнечі, підкреслював територіальні претензії до сусідніх з Україною європейських держав (Польщі, Угорщині, Румунії тощо), виступав за приналежність українців до особливої національної групи ориян і заявляв про їх перевагу над іншими націями.

Позиція консула привернула увагу не тільки українських, але і закордонних ЗМІ. Так, американське видання The New York Times з посиланням на інформагентство Reuters зазначає, що «Марушинець, який працює в українському консульстві в Гамбурзі, засуджує євреїв за Другу світову війну і вимовляє« смерть антифашистам »на своїй власній сторінці у Facebook».

У травні минулого року Міністерство закордонних дід звільнило Марушинця. Зауважимо, що на посаду консула його перевели в жовтні 2016 року, а до цього він працював радником Відділу державного архіву МЗС.

Останній подав позов в суд, зокрема зазначаючи, що МЗС не має доказів, що публікації написані саме їм. Але суд поставився до цього критично, адже Марушинець раніше сам в поясненнях дисциплінарної комісії підтверджував факт вчинення ним таких публікацій, (цит. «Як приватна особа на своїх 2-х сторінках у Facebook я публікував матеріали, які є в мережі« Інтернет », а також коментарі до них»).

Крім того, відсутні докази, Марушинець звертався до кіберполіції із заявою про втручання в його аккаунт, а також рішення суду про спростування ЗМІ недостовірної інформації.

На час розгляду справи зазначені повідомлення вже були видалені, але збереглися скріншоти цих повідомлень.

Суд зазначив, що навіть висловлюючи свою особисту думку, позивач як державний службовець повинен пам’ятати, що кожен його вираження в інформаційному просторі може бути сприйнятий як точка зору установи, в якій він працює і позиція його країни.