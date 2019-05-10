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Скандальний угорський політик потрапив в базу «Миротворця»

10.05.2019

Лідер угорської праворадикальної партії «Йоббік» Томаш Шнайдер, який днями на Закарпатті знову виступив з провокаційними заявленими, занесений у базу «Миротворець».

Про це «Миротворець» повідомив у Twitter.

Угорського політика внесли в «Чистилище» за посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.

«Глава угорських йоббиков потрапив в „Чистилище“ за посягання на суверенітет і територіальну цілісність України, розпалювання міжнаціональної ворожнечі і втручання у внутрішні справи України», — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, партія «Йоббік» є ультраправої націоналістичної політичної партією Угорщини. Під час нещодавнього відвідування Берегівського району Закарпатської області з приватним візитом Шнайдер висловився за придбання Закарпаттям «автономії».

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