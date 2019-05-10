“Всегда был ватным”. Украинцы накинулись на Усика из-за Бойко и Шуфрича

В соцсетях опубликовано видео, где всемирно известный украинский чемпион Александр Усик 9 мая в Киеве пришел к месту возложения цветов в обществе лидеров Оппозиционного блока, сообщают Акценты.

На видео можно рассмотреть, как на фоне памятника и цветов Юрий Бойко и Нестор Шуфрич дают интервью представителям СМИ, говорят пафосные слова о единстве “народностей Советского Союза, которые победили нацизм”. Затем в кадре появляется митрополит Российской православной церкви в Украине Онуфрий в окружении клира, а следом журналисты находят и Александра Усика.

У чемпиона пытаются взять небольшой комментарий по поводу праздника и других, не связанных с 9 мая событий, но он, как видно, не словоохотлив. Усик не захотел даже комментировать травму руки, из-за которой отложили его дебютный бой супер-тяжелом весе.

#Усик с #рыгами был замечен в Киеве.. ватан))) pic.twitter.com/nfL47E3FYo

— 25%_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) 9 травня 2019 р.

Такой поворот событий не понравилась украинцам, многие стали оскорблять боксера и называть его «ватным».