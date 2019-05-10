Верховній Раді запропонували призначити інавгурацію Зеленського на 1 червня

У Верховну Раду внесли ще один проект постанови про проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Документ був зареєстрований в Раді 10 травня, у графі «Дата та стан проходження» зазначається, що проект отриманий Верховною Радою і переданий на розгляд керівництву.

Текст документа поки не був оприлюднений на сайті парламенту.

На даний момент у парламенті було зареєстровано лише 5 проектів постанов про проведення інавгурації Зеленського.

Нагадаємо, український парламент ще не визначився з датою інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.