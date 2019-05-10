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У Києві підлітки побили і кинули у фонтан перехожого

10.05.2019

У Києві в районі ТРЦ «Гулівер» підлітки жорстоко побили ногами перехожого і кинули його в фонтан.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Зазначається, що чоловік вирішив заступитися за хлопця, якого били, але в підсумку постраждав сам.

«За попередньою інформацією, хлопці почали бити хлопця. Всі вони якісь неадекватні. Проходить чоловік, який на відео в білій кофті, просто хотів заступитися за хлопчика, якого били. У підсумку, його почали бити теж, а потім закинули в фонтан», — йдеться в повідомленні.

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