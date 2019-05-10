Maps.me створили маршрут по біографії Сальвадора Дали

У новий маршрут Maps.me увійшли десять місць, пов’язаних з життям легендарного сюрреаліста. Користувачам, які вирішать побувати у всіх цих точках, обіцяють велику дозу натхнення та нові гастрономічні враження.
Художній маршрут включає в себе будинок в Фігерасі, де Дали народився; резиденцію в селі Порт-Лигат, де художник прожив більшу частину життя; замок в селі Пуболь, який Дали подарував дружині; узбережжя Лланер в Кадакесе, часто зображуване на його картинах; ресторан готелю Duran, де часто зупинявся художник; ресторан El Barocco, для якого він створив логотип.
Маршрут можна завантажити у додатку Maps.me російською або англійською мовою. Карта знаходиться в каталозі путівників в розділі «Події». Вона працює навіть офлайн.
Експрес-інформація по країні
Іспанія (Королівство Іспанія – держава на південному заході Європи, яке займає більшу частину Піренейського півострова.
Прапор
Герб
Столиця – Мадрид
Найбільші міста: Мадрид, Барселона, Валенсія, Севілья
Форма правління – Парламентська монархія
На території – 504 782 км2 (51-я в світі)
Населення – 47,73 млн чол. (26-я в світі)
Офіційна мова – іспанська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,876 (26-я в світі)
ВВП – $1,381 трлн (14-я в світі)
Валюта – євро
Межує з Португалією, Марокко, Францією, Андоррою
«Навколо Світу. Україна» писав про ексгумацію Сальвадора Далі і результати ДНК-експертизи.
За матеріалами 34travel.me
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