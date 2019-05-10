Maps.me створили маршрут по біографії Сальвадора Дали

У новий маршрут Maps.me увійшли десять місць, пов’язаних з життям легендарного сюрреаліста. Користувачам, які вирішать побувати у всіх цих точках, обіцяють велику дозу натхнення та нові гастрономічні враження.

Художній маршрут включає в себе будинок в Фігерасі, де Дали народився; резиденцію в селі Порт-Лигат, де художник прожив більшу частину життя; замок в селі Пуболь, який Дали подарував дружині; узбережжя Лланер в Кадакесе, часто зображуване на його картинах; ресторан готелю Duran, де часто зупинявся художник; ресторан El Barocco, для якого він створив логотип.

Маршрут можна завантажити у додатку Maps.me російською або англійською мовою. Карта знаходиться в каталозі путівників в розділі «Події». Вона працює навіть офлайн.

Експрес-інформація по країні

Іспанія (Королівство Іспанія – держава на південному заході Європи, яке займає більшу частину Піренейського півострова.

Прапор



Герб



Столиця – Мадрид

Найбільші міста: Мадрид, Барселона, Валенсія, Севілья

Форма правління – Парламентська монархія

На території – 504 782 км2 (51-я в світі)

Населення – 47,73 млн чол. (26-я в світі)

Офіційна мова – іспанська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,876 (26-я в світі)

ВВП – $1,381 трлн (14-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Португалією, Марокко, Францією, Андоррою

«Навколо Світу. Україна» писав про ексгумацію Сальвадора Далі і результати ДНК-експертизи.

За матеріалами 34travel.me

Читайте також:

Музей Сальвадора Далі у Флориді створив AI-клон художника

Кадакес. Іспанія

Каталонія проголосила незалежність