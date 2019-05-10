Стан здоров’я поранених військовополонених моряків викликає побоювання, — Полозов

У Василя Сороки після зняття гіпсу з руки функція руки так і не відновилася, щодо Андрія Эйдера і Андрія Артеменка адвокати будуть домагатися отримання можливості проведення додаткового незалежного обстеження.

Російський адвокат Микола Полозов розповів про стан здоров’я трьох поранених українських військовополонених моряків Андрія Эйдера, Андрія Артеменка і Василя Сороки. Про це Полозов повідомив журналістам на брифінгу в Гамбурзі після усних слухань у Міжнародному трибуналі ООН по морському праву по справі про імунітети трьох українських військових кораблів і 24 членів їх екіпажів.

«У більшості з військовополонених стан моряків задовільний. Між святами в Росії їх провідали консули і наші адковаты. Звичайно, у нас досі викликають побоювання стан здоров’я поранених військовополонених Андрія Эйдера, Андрія Артеменка і Василя Сороки. У Василя Сороки зняли гіпс з руки, але функція руки так і не відновилася. В умовах слідчого ізолятора йому не дають належної ступенем і мірою реабілітацію, відновлення функції руки», — заявив Полозов.

«Крім того, ми наполягаємо на тому, щоб стосовно двох інших поранених військовополонених Андрія Артеменка та Андрія Эйдера було проведено додаткове незалежне обстеження, оскільки у них залишаються неизвлеченные осколки в тілах. Поки ці дії російські влади не виконують», — зазначив адвокат.

При цьому українських медиків до військовополоненим не допускають.

У той же час проводяться активні слідчі дії по відношенню до українських моряків.

Полозов додав, що аж до вчорашнього дня російські слідчі знайомили адвокатів і військовополонених з новими постановами про призначення експертизи, так звані ситуаційні експертизи.

«Фактично цією експертизою слідство намагається підмінити рішення суду, оскільки експертам пропонується оцінювати докази і обговорювати правову сторону питання, що неприпустимо», — зазначив Полозов і повідомив, що всі адвокати виступали проти проведення експертизи.

За його словами, у другій половині травня планується проведення слухань в апеляційній інстанції на продовження запобіжного заходу щодо скарг, поданих у квітні.

Крім того, сторона захисту очікує, що у другій половині травня відбудеться ознайомлення військовополонених і адвокатів з уже проведеними експертизами.

Слухання у трибуналі пройшли 10 травня. На них від України виступили Зеркаль, професора Фред Соунс і Жан-Марк Тювинен, юрист Марні Чик. Україна зажадала в якості тимчасових заходів зобов’язати РФ негайно звільнити 24 українських військових моряків і три кораблі. Рішення суд повинен оголосити 25 травня.

Як повідомлялося, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації здійснили агресивні дії проти українських судів, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь. Зокрема, російський прикордонний корабель «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивка і леєрна огорожу, а також втрачений рятувальний пліт. При цьому ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

У той же час, у ФСБ Росії заявляли, що три українських військових корабля в Азовському морі «незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченській протоці».

У результаті незаконних дій російських силовиків були захоплені три кораблі ВМС України і взяті в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний суд РФ окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.