Вертоліт розбився на українсько-румунському кордоні: пілот загинув

На українсько-румунському кордоні виявили розбитий вертоліт та тіло пілота.

Розбите транспортний засіб помітив пастух із села Сэпынца в Румунії ввечері 9 травня.

Інформацію про трагедію вже офіційно підтвердили в поліції і прокуратурі округу, яка відкрила провадження і має з’ясувати всі обставини трагедії.

Повідомляється, що можлива модель розбитого вертольота Ка-26 (це апарат російського виробництва, призначений для використання у цивільних цілях, зокрема для зрошення полів).

На самому транспортному засобі жодних реєстраційних знаків не було. Відзначається, що вертоліт перетнув повітряний простір Румунії нелегально – ймовірно, переправляв контрабандні сигарети.

Офіційно поліція Румунії поки не надала жодної інформації про загиблу людину, але за даними деяких румунських видань – це 48-річний білорус з Мінська Дмитро, який 5 березня вирушив зі столиці Білорусі потягом до Львова, а потім в Мукачево, де власне зник.

Також наголошується, що тіло пілота виявили вже на стадії розкладання, тому аварія, ймовірно, сталася 2-3 тижні тому.

За попередньою версією румунських правоохоронців, вертоліт летів дуже низько, щоб його не помітили прикордонники, бо зачепив дерева і впав.