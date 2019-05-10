На вихідних через евромарафона перекриють центр Києва. Список вулиць

У Києві В неділю, 12 травня, у зв’язку з IV Київським Євро Марафоном обмежать рух транспорту.

Марафон стартує о 9:00. Проведення спортивної події підтримано розпорядженням КМДА № 747. Документом передбачено заборону руху всіх видів транспортних засобів з 8:00 до 15:30 12 травня за маршрутом забігу:

старт з вулиці Великій Васильківській, 55 (на території НСК «Олімпійський»)

вулиця Саксаганського

площа Перемоги – проспект Перемоги (непарна сторона) до перехрестя з провулком Польовим – розворот (проспект Перемоги, 45)

проспект Перемоги – площа Перемоги

вулиця Саксаганського

вулиця Велика Васильківська – розворот на перехресті з вулицею Джона Маккейна (вулиця Івана Кудрі)

вулиця Велика Васильківська

вулиця Жилянська

фініш на вулиці Великій Васильківській, 55 (на території НСК «Олімпійський») (3 кола).

Kyiv Euro Marathon – це біговій свято в столиці за підтримки представництва Європейського Союзу в Україні та посольств держав – членів ЄС. У 2019 році головною метою цього заходу є відзначення днів Європи в Україні, демонстрація прихильності до активного способу життя.

За інформацією організаторів, 12 травня на старті зберуться понад 3000 бігунів з різних країн світу. В цьому році учасників чекають оновлена швидкісна траса і дистанції для будь-якого рівня підготовки: 6 км, 12 км, напівмарафон, марафон, командна марафонська естафета та дитячі забіги. Ще одне нововведення – змагання з скандинавської ходьбі на дистанції 6 км Фінішерам всіх дистанцій вручать пам’ятні медалі, дизайн яких тематично продовжує медалі попередніх років.