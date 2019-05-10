«Люди перестали поважати людини»: Шустер зрадів ураження Порошенко

Чинний президент України Петро Порошенко «думає про себе, а не про людей» і тому не повинен керувати державою.

Про це в інтерв’ю на телеканалі «112.Україна» заявив в програмі «Бацман» відомий журналіст і телеведучий Савік Шустер.

Таким чином він відповів на питання про результати президентських виборів.

Шустер зазначив, що люди зрозуміли, ким є Порошенко і сталося це усвідомлення швидше, ніж у нього, який «не до кінця розумів цього людини».

«Те, що він програв, мене тішить», — сказав журналіст.

Порошенко він оцінює як дуже талановитого і дуже здібного президента. Однак глава держави, на думку телеведучого, був відторгнутий людьми, «тому, що люди не вважали його своїм».

«Військове положення, яке почалося у кінці листопада і закінчилося через місяць, в принципі, воно відразу показало нам, що ця людина не викликає довіри. Чому? Тому, що він робить все заради перемоги на виборах. Не заради людей, заради безпеки… Люди перестали поважати людину. Коли перестають поважати президента — це проблема», — додав він.