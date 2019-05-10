Мати Сенцова розповіла, що вважає помилкою свій лист до Путіна з проханням про помилування сіна

Мати українського політв’язня режисера Олега Сенцова Людмила вважає свій лист до президента Росії Володимира Путіна, у якому просила помилувати сіна, помилкою.

Мати політв’язня зазначила, що написала лист, бо сподівалася на милосердя Путіна.

«Я думала, знаєте, він православний, щойно повернувся зі святих місць. Дуже на милосердя сподівалася, що він відгукнеться», — розповіла Людмила Сенцова.

За її словами, від Кремля вона отримала дві дуже офіційні відповіді — «помилування можливе лише за особистого прохання Сенцова».

Зараз Людмила Сенцова вважає свій лист помилкою.

«І я зрозуміла, що даремно це зробила. Взагалі не треба було писати. Хоча і знала, що ніби як не треба. Та подумала — а раптом? Якась надія була. А раптом хтось підтримає ще? І це буде та крапля, яка все змінить? Але зараз я знаю, що це вже не допоможе», — зазначила вона.