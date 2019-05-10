На столичному Подільському мосту впав будівельний кран

У Києві на будівництві Подільсько-Воскресенському мосту лежить поперек будівельний кран.

Відновлювальні роботи поки не ведуться.

Робіт по ліквідації інциденту на місці події не спостерігається.

“На Подільсько-Воскресенському мосту ніби впав кран. Не схоже, що розбирають”, – написала під фото мешканка столиці.

Офіційних коментарів з боку столичної влади і ДСНС у зв’язку з цим інцидентом поки немає.