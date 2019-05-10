Під Києвом колишній воїн АТО скоїв самогубство, підірвавшись на гранаті

Під Києвом у селі Чупира Білоцерківського району сталася трагічна подія. 36-річний чоловік скоїв самогубство, підірвавшись на гранаті. Пізніше стало відомо, що колишній військовий вже неодноразово намагався накласти на себе руки.

За даними поліції, загиблий повернувся із зони проведення антитерористичної операції. Після цього він кілька разів намагався звести рахунки з життям.

На місце трагедії прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що чоловік загинув від травми грудної клітини, яку отримав від вибуху. Біля тіла загиблого поліція виявила важіль взводу і кільце від гранати. Провівши обшук у гаражі загиблого, слідчо-оперативна група виявила в приміщенні гранату «Ф-1» і запал.

За фактом трагедії правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Деталі та причини самогубства встановлюються.