В Одеській області СБУ затримала на отриманні хабара майора поліції

Співробітники Служби безпеки викрили на отриманні хабара керівника структурного підрозділу одного з райвідділів ГУ Нацполіції в Одеській області.

Оперативники встановили, що майор поліції вимагала 16 тисяч гривень від мешканця одного з райцентрів Одещини за непритягнення до адміністративної відповідальності та повернення вилученого транспортного засобу. Чоловік був затриманий нарядом поліції за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Співробітники СБУ задокументували, що для передачі грошей поліцейська залучила посередника ‒ колишнього співробітника органів внутрішніх справ. Правоохоронці затримали посередника на одній із вулиць Одеси після отримання ним частини хабара. Згодом на робочому місці була затримана майор поліції.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та інших можливих фактів протиправної діяльності майора поліції та посередника.