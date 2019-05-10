Назвали умову, за якої Україна отримає транш МВФ

Щоб отримати другий транш Міжнародного валютного фонду, Україні необхідна взаємодія Уряду, Президента і Верховної Ради.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«У кінці травня представники МВФ готуються приїхати в Україну. Щоб перевірити виконання умов чинної програми співпраці та нашої готовності для отримання іншого траншу», – пояснила вона.

За її словами, цьогоріч Україна має отримати ще 2 транші.

«Це буде залежати від того, як впораємося з тімі структурними маяками, які закладені в наших домовленостях. Багато залежить якраз від тристороннього співробітництва між урядом, президентом і парламентом», – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Вона додала, що до кінця червня – початку липня треба зробити максимальну кількість необхідних рішень. Тоді отримаємо черговий транш.

«Від продовження співпраці з МВФ залежить подальша взаємодія України з іншими міжнародними фінансовими організаціями, здатність вчасно розрахуватися з виплатами по кредитах», – пояснила вона.