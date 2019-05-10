Порошенко нагороди свого прес-секретаря орденом «За заслуги»

Чинній президент України Петро Порошенко нагороди орденом «За заслуги» ІІІ ступеня прес-секретаря президента України Святослава Цеголка.

Про це йдеться в указі Президента №188/2019 про відзначення державними нагородами України.

«За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм постановляю… нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Святослава Цеголка Петровича — Прес-секретаря Президента України», – йдеться в документи.

Святослав Петрович Цеголко (нар. 30 квітня 1979, Бурштин, Івано-Франківська область) — український тележурналіст, телеведучий.

З 10 червня 2014 року прес-секретар президента України Петра Порошенка.

Визнаний найкращим репортером Помаранчевої революції — премія «Телетріумф» (2005).

2008 — отримав звання «Заслужений журналіст України» і ставши лауреатом «Журналіст року в галузі електронних ЗМІ»

Прес-секретар Святослав Цеголко внесень у санкційний список Російської Федерації 1 листопада 2018 року.

Нагадаємо, 9 травня президент України Петро Порошенко присвоїв главі Служби безпеки України Василю Грицаку звання Герой України.