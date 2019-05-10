Коломойський розповів, як Медведчук підставив Україну з Кримом

Український олігарх Ігор Коломойський зізнався, що перестав спілкуватися з одіозним українському політиком, кумом президента Росії Віктором Медведчуком. Причиною стало те, що він підвів Україну анексією Криму.

«Він же розповідав, що все буде нормально, все буде добре. І коли трапилася анексія, то було зрозуміло, що вони проголосують там у себе, і у мене було питання до нього – це ти мав на увазі добре? Він п’ять років нічого не робив. Не міг навіть людей звільнити. Гаразд, складні питання, пов’язані з війною, кордоном, пов’язані із законом і конституцією, багато до чого можна причепитися. Але людей можна було звільнити? Третій пункт угод – всіх на всіх», – розповів Коломойський.

На фразу журналіста про те, що Медведчук не має права говорити що-небудь без схвалення Путіна, олігарх заперечив, сказавши, що Медведчук в принципі завжди мовчить, навіть тоді, коли можна говорити. Також він висловив переконання, що цей політик взагалі нікому не потрібен.