Указ Зеленського готовий: з’явився інсайд про дострокові вибори в Раду

У команді новообраного президента України Володимира Зеленського не прийняли остаточного рішення про розпуск Верховної Ради і дострокових парламентських виборах.

Тим не менш, відповідний проект указу «на всяк випадок» вже підготовлений, повідомляє в телеграм-каналі «Українська правда» з посиланням на свої джерела, опублікувавши текст документа.

«В оточенні обраного президента Володимира Зеленського ведуться дискусії про дострокові вибори у Верховну Раду. Частина команди виступає за негайний розпуск Ради після інавгурації, інша — проти, щоб встигнути повноцінно підготувати партію «Слуга народу», — пише джерело.