Зеленський порівняв Порошенка з злодійкуватим туристом і зажадав піти

Обраний президент України Володимир Зеленський записав гнівне звернення до Верховної Ради і жорстоко пройшовся поки ще чинному президенту Порошенко.

Після того, як у Верховній Раді представники БПП вирішили відкласти інавгурацію нового президента, перенісши її на 1 червня, обраний, але ще не приступив до обов’язків президент Зеленський вирішив перехопити ініціативу.

Звернення Володимира Зеленського до депуатам — 10.05.2019 — дивіться онлайн:

Зеленський записав дуже жорстку заяву, що називається, на межі. Він зажадав від депутатів назнчить інавгурацію на 19 травня (про день жалоби ні слова). Свою вимогу він позначив загрозами національній безпеці з боку Петра Порошенка.

«Поки ви трясетесь за свої мандати, колишній президент Порошенко здійснює необоротне. Він робить активні перестановки у вищому командуванні армії, намагається пропхати свого голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення, призначає суддів Верховного суду, серед яких юристи «Рошен», судді Майдану і родичі пана Ківалова. Роздає звання генералів більш ніж 20 осіб, серед яких відповідальний за безпеку арсеналів і складів, при якому сталися вибухи в Балаклії, Ічні, Калинівці та Сватове. Дає звання «Герой України» голові Служби безпеки України пану Грицаку», — сказав обраний президент.

Той розгорнув активну діяльність і почав роздавати нагороди направо і наліво, призначення на важливі пости своїх людей і плести інтриги за спиною Зеленського, якому обіцяв підтримку, але замість цього тримав дві «дулі в кишенях.

З цієї причини Зеленський, не підбираючи слів (насправді — підбираючи) обрушився на Порошенка, порівнявши того з злодійкуватим туристом в єгипетському готелі, який напередодні від’їзду на батьківщину, намагається стягнути все, що погано лежить:

«Завтра додому, валізи спаковані, номер вже прибрали, і нормальна вихована людина чекає трансферу в аеропорт. Але не Порошенко. Він ніяк не зупиниться — тягне рушники, тапочки і бере все підряд зі шведського столу. Я вас дуже прошу, сідайте ключ, розплатитеся за мінібар і вперед, вам ще митницю і паспортний контроль проходити»

Зеленський зажадав від Порошенка «здати ключі від номера» і наніс удар нижче пояса, натякнувши на тягу президента-діабетика до спиртного («розплатитися за міні-бар»).

Також Зеленський вжив термін «Кульгава качка» або Lame duck (він використовується в американському політичному сленгу для визначення президента, що завершує свою каденцію напередодні інавгурації наступника). Також Зеленський не був би Зеленським, якщо б не застосував і полублатной термін «ксива» (жаргонна — посвідчення, найчастіше — представників закону).

«Саме тому я звертаюся до Верховної Ради, на найближчому засіданні ви повинні призначити дату інавгурації на 19 травня. Цього вимагаю не я, цього вимагає народ України, в інтересах якого ви присягали діяти. Ви повинні зупинити ці політичні судоми кульгавої качки. Країна потребує нормальної роботи всіх інститутів, народ не повинен чекати, поки хтось наназначается перед довгою відпусткою. Думайте, будь ласка, не про депутатські ксивах, думайте про Україну. 19 травня. Голосуйте».

Так жорстко з Петром Порошенко не говорив ніхто. І тепер йому нічого не залишається, як почати із Зеленським відкриту війну.