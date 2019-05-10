Смешко хоче працювати в команді президента Зеленського, але поки не пропонували

Але я – кадровий офіцер, йде війна, агресор захопив частину території України…

Голова громадської організації «Сила і честь», екс-глава СБУ Ігор Смешко заявив, що не отримував жодних пропозицій про заняття тих або інших посад від новообраного президента України Володимира Зеленського, але готовий до можливого діалогу.

«По-перше, я не отримував жодних пропозицій і у мене фактично не було ніякого контакту з новообраним президентом.

Я його знаю виключно візуально, особисто з ним не знайомий», — заявив Смешко.

Він підкреслив, що ніколи не зрадить своїх виборців.

«Я прийшов у політику і піду до кінця. Моя мета – створити першу, засновану на ідеології демократії, консервативно-демократичну партію України, на базі політичної партії «Сила і честь», — зазначив він.

«Я одразу після виборів зробив заяву, що стратегічний курс на те, що наша партія піде на вибори в парламент і створить там потужну фракцію, не ставиться під сумнів», — зазначив Смєшко.

На його думку, прихід на будь-яку посаду у виконавчу владу «без ідеології, без розуміння важливості системних змін та світогляду цією командою» буде «профанацією».

«Але я – кадровий офіцер, йде війна, агресор захопив частину території України.

Новий президент законно обраний, він Верховний головнокомандувач, і, безумовно, якщо буде пропозиція від президента, і воно буде кореспондуватися з моїм розумінням, що я зможу допомогти президенту на цій посаді захистити нашу державу, то ніяких сумнівів немає, що я прийму цю пропозицію, і зроблю все можливе», — пояснив свою позицію Смешко.

Також в цьому ефірі Смешко жорстко критикував президента Петра Порошенка.