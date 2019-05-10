Кличко пропустив удар в Микитася

Штраф у 150 млн грн, накладений АМКУ на близькі до нардепу Максиму Микитасю структури, можна трактувати як «привіт» лідеру «Удару» Віталію Кличку від президентського оточення

7 травня Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ «Північно-український будівельний альянс» («Північно-Український Будівельний Альянс») і ТОВ «Спецбуд-Плюс» на загальну суму 149,93 млн грн за антиконкурентна змова на двох тендерах. Перший – на будівництво корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Н.Н. Амосова вартістю 2,6 млрд грн, другої – реконструкцію гімназії № 59 імені А. М. Бойченко в Голосіївському районі р. Києва вартістю 173 млн грн.

Перемогу в обох з них здобув «Північно-український будівельний альянс». В АМКУ також підозрюють змову між зазначеними двома компаніями при проведенні третього великого тендеру на ремонт Шулявського мостастоимостью 600 млн грн. Рішення з цього кейсу очікується в кінці травня-початку червня, і у ньому також можуть фігурувати багатомільйонні суми штрафів.

Одноосібним засновником ТОВ «Північно-Український будівельний альянс» з березня 2018 року записаний Андрій Якусевич, який значився помічником нардепа від «Волі народу» Максима Микитася, який очолював до потрапляння у ВР будівельну корпорацію «Укрбуд». Що стосується ТОВ «Спецбуд-Плюс», то ця структура через белізький офшор Miurit Bisiness Linrited записана на Олександра Ефимчука. Його батько Валерій Єфімчук добре відомий на будівельному ринку – він очолює проектний інститут «Київський Промбудпроект», який входить до складу тієї ж корпорації «Укрбуд».

На фото – Максим Микитась

Структури Микитася, який є фактичним бенефіціаром «Укрбуду» і його ключових учасників – часті переможці тендерів у Києві, що багато пояснюють його приятельскими відносинами з мером столиці.

Микитась вважається близьким другом і соратником Віталія Кличка – в 2014 р він був депутатом Київради від партії «Удар», а в 2017 журналісти зафіксували їх приліт до Києва одним чартерним рейсом з Італії.

Коли розгорівся скандал з розпилом бюджетних грошей на тендерах з участю ТОВ «Північно-український будівельний альянс» та ТОВ «Спецбуд-Плюс», Якусевич позбувся статусу помічника Микитася. Але учасники історії залишили стільки слідів, що їх вже було не приховати.

“Київським територіальним відділенням (АМКУ) …повністю доведена вина і змова двох компаній”, – заявив голова Київського територіального відділення Антимонопольного комітету Олексій Хмельницький. АМКУ встановив, що обидва учасника формально входять у згадану корпорації “Укрбуд” і надавали один одному фінансову допомогу; виконували роботи для одних і тих же генпідрядників, які є членами Корпорації; мають загальний адреса; використовують одні і ті ж засоби зв’язку; мають спільних працівників; використовують один IP-адреса для надсилання податкової звітності та для входження в електронні кабінети системи “Клієнт-Банк”; мають банківські гарантії та листи по закупівлях, виданими одним банком в один день і з послідовною реєстраційної нумерацією; мають загальні особливості в оформленні документів; подавали файли з документами тендерних пропозицій з однаковими властивостями; діяли синхронно в часі.

На ці факти “ОЛІГАРХ” у своєму розслідуванні вказав ще на початку червня 2018 року, коли відбувся тендер на Шулявському мосту, після чого цю тему підхопили інші ЗМІ.

Присутні на засіданні представники “Північно-українського будівельного альянсу” в коментарі журналістам заявили, що будуть оскаржувати рішення АМКУ в судах. Теоретично шанси на перемогу у них є.

Зазначені АМКУ факти, що доводять близькість двох компаній, є непрямими, і досвідченим юристам, здатним аргументувати суддям свою правоту, під силу уявити все у вигідному їх клієнтам світлі. Наприклад, загальний IP-адресу можна пояснити тим, що дві компанії просто випадково орендують приміщення в одному бізнес-центрі, банківські гарантії від одного і того ж банку – його виключно вигідними умовами, які випадково їх залучили одночасно, і т .д. Щоб відстояти свою позицію в судах, АМКУ потрібно мати докази прямого змови або мінімум наміри здійснити таку змову учасників тендеру шляхом обміну інформацією напередодні торгів.

Проведений “ОЛІГАРХОМ” аналіз судових рішень свідчить, що з початку року було винесено більше десятка вердиктів по схожих справах, де ознаки пов’язаності учасників тендерів, зібрані АМКУ, аналогічні тим, що є в справі “орлів Микитася”. І переконливий судовий перевага поки що на боці АМКУ.

Найбільше з останніх виграних справ – №910/21046/17 від 24 квітня 2019 року. У ньому Верховний суд України залишив у силі попередні рішення одеської філії АМКУ, який оштрафував ТОВ “Техморгидрострой Миколаїв” і ТОВ “Іріда” майже на 40 млн грн за змову на тендері на днопоглиблювальні роботи в акваторії Бердянського та Маріупольського морських портів майже на 300 млн грн.

На фото – Юрій Терентьєв

Мабуть, передбачаючи подібний розклад, «орли Микитася» ще до винесення рішення АМКУ про штраф влаштовували показові пікети під стінами комітету. А підсумкове рішення АМКУ показало, що сильного лобі на загальноукраїнському рівні у Микитася немає. Його кривдник – глава АМКУ Юрій Терентьєв вважається креатурою заступник глави Адміністрації президента Олексія Філатова. І з урахуванням близькості Микитася до Кличка таке рішення АМКУ можна вважати «привітом» від президентського оточення «ударівців», що послідував услід за визначеними планами партії на чолі з Віталієм Кличком йти на парламентські вибори окремо від БПП.

Правда, і стартувала зміна влади поки не надає Микитасю особливого оптимізму – потенційно найбільш впливовий олігарх найближчої п’ятирічки в Україні Ігор Коломойський давно не шанує Кличко і його оточення, як і переможець президентських виборів-2019 Володимир Зеленський, якого мер Києва раніше назвав «пасажиром літака, який випадково опинився в кабіні пілота».

Якщо ж до цього додати той факт, що в портфелі групи «Приват» перебуває київська проектно-будівельна компанія «Аеробуд», цілком здатна потіснити «Укрбуд» на ниві освоєння державних і комунальних будівельних підрядів у Києві, Микитасю варто готуватися до великих змін у бізнесі.