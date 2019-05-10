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У Зеленського вже підготували указ про розпуск Ради – ЗМІ (фото)

10.05.2019

В оточенні обраного президентом Володимира Зеленського вже підготували проект указу про розпуск Верховної Ради, однак з приводу доцільності такого кроку досі точаться дискусії.

Про це повідомляє Telegram-канал «УП Off the record». «В оточенні обраного президента Володимира Зеленського ведуться дискусії щодо дострокових виборів до Верховної Ради», – йдеться в повідомленні. Зазначається, що частина команди виступає за негайний розпуск Ради після інавгурації, інша – проти, щоб встигнути повноцінно підготувати партію «Слуга народу». Станом на сьогодні рішення щодо виборів не прийняте, але «про всякий випадок» проект указу вже підготували.

Джерело – unian

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