У Зеленського вже підготували указ про розпуск Ради – ЗМІ (фото)

В оточенні обраного президентом Володимира Зеленського вже підготували проект указу про розпуск Верховної Ради, однак з приводу доцільності такого кроку досі точаться дискусії.

Про це повідомляє Telegram-канал «УП Off the record». «В оточенні обраного президента Володимира Зеленського ведуться дискусії щодо дострокових виборів до Верховної Ради», – йдеться в повідомленні. Зазначається, що частина команди виступає за негайний розпуск Ради після інавгурації, інша – проти, щоб встигнути повноцінно підготувати партію «Слуга народу». Станом на сьогодні рішення щодо виборів не прийняте, але «про всякий випадок» проект указу вже підготували.

Джерело – unian