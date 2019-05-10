Пляжі знаменитих мексиканських курортів завалило водоростями

Узбережжі мексиканського штату Кинтата-Роо другий раз за рік виявилося вкрите тоннами саргассових водоростей. Сильне забруднення, що викликає величезні незручності у відпочиваючих, характерно для більшості пляжів на південь від Канкун аж до кордону з Белізом.
Причина екологічної проблеми полягає в сильних вітрах і океанських течіях, які женуть водорості “саргассум” саме до берегів Мексики.
Найбільше викидів зафіксовано на пляжах муніципалітетів Пуерто-Морелос, Солидаридад (Плая-дель-Кармен) і Тулум. В Канкуні пляжі також покриті морськими рослинами. Зокрема, найбільший пляж курорту забруднений ними і на березі, і у воді. На інших місцевих прибережних зонах водорості з’являються з певною періодичністю, але в більшості випадків їх вдається оперативно розчистити.
Експрес-інформація по країні
Мексика (Мексиканські Сполучені Штати) – держава в Північній Америці.
Прапор
Герб
Столиця – Мехіко
Найбільші міста: Мехіко, Гвадалахара, Монтеррей, Пуебла
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 1 972 550 км2 (13-я в світі)
Населення – 121 млн чол. (11-я в світі)
Офіційна мова –іспанська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,756 (74-я в світі)
ВВП – $1,294 трлн (15-я в світі)
Валюта – мексиканське песо
Межує з: США, Белізом, Гватемалою
Фахівці заявляють, що ситуація з водоростями змінюється кілька разів на день. Передбачити наступне пришестя рослин практично неможливо. За деякими прогнозами, кількість водоростей, які прибувають на пляжі північній частині штату Кинтата-Роо, може ще збільшитися. За словами вчених, ситуацію на пляжах Карибського узбережжя Мексики поки не можна назвати критичною, але деякі екологи називають кількість морської флори “надмірним”.
В даний час вчені б’ються над створенням методу боротьби з рослинами, що спотворюють пляжі. У минулому році на ці цілі було виділено 53 мільйони доларів, які витратили на встановлення протівоводорослевих бар’єрів. Однак такий спосіб боротьби виявився неефективним.
Згідно з даними місцевої влади, в минулому році з пляжів було зібрано понад 500 тисяч тонн водоростей.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Іспанії знайшли водорості, які можуть вижити на Марсі.
За матеріалами Delfi.ee
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