Пляжі знаменитих мексиканських курортів завалило водоростями

Узбережжі мексиканського штату Кинтата-Роо другий раз за рік виявилося вкрите тоннами саргассових водоростей. Сильне забруднення, що викликає величезні незручності у відпочиваючих, характерно для більшості пляжів на південь від Канкун аж до кордону з Белізом.

Причина екологічної проблеми полягає в сильних вітрах і океанських течіях, які женуть водорості “саргассум” саме до берегів Мексики.

Найбільше викидів зафіксовано на пляжах муніципалітетів Пуерто-Морелос, Солидаридад (Плая-дель-Кармен) і Тулум. В Канкуні пляжі також покриті морськими рослинами. Зокрема, найбільший пляж курорту забруднений ними і на березі, і у воді. На інших місцевих прибережних зонах водорості з’являються з певною періодичністю, але в більшості випадків їх вдається оперативно розчистити.

Експрес-інформація по країні

Мексика (Мексиканські Сполучені Штати) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Мехіко

Найбільші міста: Мехіко, Гвадалахара, Монтеррей, Пуебла

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 1 972 550 км2 (13-я в світі)

Населення – 121 млн чол. (11-я в світі)

Офіційна мова –іспанська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,756 (74-я в світі)

ВВП – $1,294 трлн (15-я в світі)

Валюта – мексиканське песо

Межує з: США, Белізом, Гватемалою

Фахівці заявляють, що ситуація з водоростями змінюється кілька разів на день. Передбачити наступне пришестя рослин практично неможливо. За деякими прогнозами, кількість водоростей, які прибувають на пляжі північній частині штату Кинтата-Роо, може ще збільшитися. За словами вчених, ситуацію на пляжах Карибського узбережжя Мексики поки не можна назвати критичною, але деякі екологи називають кількість морської флори “надмірним”.

В даний час вчені б’ються над створенням методу боротьби з рослинами, що спотворюють пляжі. У минулому році на ці цілі було виділено 53 мільйони доларів, які витратили на встановлення протівоводорослевих бар’єрів. Однак такий спосіб боротьби виявився неефективним.

Згідно з даними місцевої влади, в минулому році з пляжів було зібрано понад 500 тисяч тонн водоростей.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Іспанії знайшли водорості, які можуть вижити на Марсі.

За матеріалами Delfi.ee

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