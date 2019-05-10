«Перетворили позиції бойовиків в будівельне сміття»: Цаплієнко повідомив про успіх ВСУ в зоні ООС

Сьогодні вранці підрозділи бойовиків спробували відвоювати раніше втрачені позиції під Новозвановкой Луганській області, в результаті чого понесли серйозні потеряи.

Про це повідомив в Telegram відомий український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

За його словами батальйон ВСУ «Донбас» відкинув членів НВФ під Новозвановкой на 1 км. Цаплієнко зазначив:

«Стояла собі посадка біля села Калиново. Виходили з крайніх хаток сепары і стріляли з цієї посадки українцям. Але одного разу вранці вони прокинулися, пішли до посадки і побачили там тих, в кого стріляли. Побігли сепары назад в Калиново і викликали для підтримки танки і артилерію. Щоб повернути втрачену лісосмугу».

Журналіст повідомив, що атака противника призвела до серйозних втрат:

«Сьогодні вранці хтось дуже точний перетворив їх позиції в будівельне сміття, а їх техніку на металобрухт». «Донбасівці» отримали панівні висоти над Калиновим. Перепад в їх користь 59 метрів. Це означає, що вони бачать ворога, як на долоні, а він їх — немає. Підносити снаряди, патрони і навіть воду і продукти бойовики будуть трохи чи не плазом, а, значить, прилітати за нашим хлопцям буде менше».

На думку Цаплієнко, ВСУ не будуть витісняти ворога з села Калинове, так як звільнення населеного пункту можливо тільки в рамках більш масштабної військової операції на рівні цілої бригади, а не батальйону.