Олександр Притика: “Про транзит російського газу і чому Коболєв – загроза нацбезпеці”

В продовження теми транзиту російського газу до 2020 року, яка не раз ще буде спливати в інформаційному просторі, підготував Пам’ятку для тих хто не в темі:

Все що потрібно знати про транзит російського газу і чому А. Коболєв-загроза національній безпеці України

1. АТ “Газпром” в даний час здійснює транзит природного газу через територію України у відповідності з контрактом з НАК “Нафтогаз України”, підписаних у 2009 за участю прем’єр-міністра Тимошенко Ю. В.

2. АТ “Газпром” є єдиним транзитером природного газу через Україну в силу того, що: а) заблокував транзит газу альтернативних постачальників: Казахстану, Туркменії і Узбекистану в напрямку ЄЕС;б) підписує договори з європейськими покупцями з базисом поставки “західний кордон України”.Саме тому транзитні договору завжди були і поки що залишаються інструментом не стільки економіки, як політики у трикутнику ЄС – Росія-Україна. І Україна в цьому трикутнику майже завжди була заручників чужих інтересів: Європа хотіла уникнути ризиків переривання транзиту, Росія-домогтися економічних і політичних поступок.

3. Тим не менш доходи НАК “Нафтогазу України” від транзитних платежів завжди складали значну суму-близько $3 млрд на рік, що набагато перевищувало його доходи від торгівлі газом. І саме ці гроші дозволяли і дозволяють колишнім і нинішнім найманим менеджерам державної компанії, “смітити” грошима. Способи та інструменти залежали виключно від рівня кваліфікації і почуття міри різних команд менеджерів” і їх “дахів” у коридорах влади.

4. У 2014-2015 роки після агресивних дій Росії стало зрозуміло, що домовитися як було раніше, “полюбовно”, вже не вийде, тим більше, що Україна офіційно зобов’язалася імплементувати т. н. “3 енергопакет”, що передбачає створення незалежного від НАК “Нафтогазу України” Оператора магістральних газопроводів.Найголовніше, що створення такого Оператора, а тим більше з участю в ньому великих європейських газотранспортних компаній повністю відповідало національним інтересам України і дозволяло перезавантажити всю систему взаємин в рамках трикутника ЄС – Росія – Україна:

а) юридична середовище і умови транзиту ставали зрозумілі європейським трейдерам і створювало передумови для зміни базису поставки в контрактах з АТ “Газпром” на кордон “Росія-Україна”, що в свою чергу припиняло монополію Газпрому і диктат умов транзитного договору

в) в принципі усувало політичні ризики при обговоренні будь-яких транзитних угод з Газпромом, оскільки стороною переговорів було б не держава, а господарюючі суб’єкти Європи і України, що діють у рамках українського законодавства (як складової частини європейського)

г) НАК “Нафтогаз” нарешті позбувся зайвих “корупційних” грошей, що стало б початком реального оздоровлення цієї громіздкої і неефективної компанії

5. І такий план створення незалежного Оператора був розроблений за участю представників ЄС, Світового банку, ЄБРР, СЕС і, увага(!)-НАК “Нафтогазу України”. Більше того-затверджено постановою Кабінету міністрів №496 в 2016 році урядом А. Яценюка. Підкреслю: саме реалізація цього плану дозволяла інтегрувати незалежного Оператора в європейське законодавство і послужити основою перезавантаження відносин з Газпромом і Кремлем в газовій сфері.

6. АЛЕ… За ТРИ РОКИ(!) не вдалося зробити НІЧОГО! Якщо не вважати успіхом формальне створення підприємства ПАТ “Магістральні газопроводи України” без активів, без персоналу, без грошей (крім 70 млн бюджетної дотації, що забезпечує немаленькі зарплати членів Наглядової ради, який теж призначили, але керувати їм нічим).Головними саботажниками процесу виступило керівництво НАК “Нафтогазу України”. Приблизно півроку їм знадобилося на те, щоб “передумати” і почати усіма наявними в їх розпорядженні фінансовими, медійними та організаційними ресурсами гальмувати процес “анбандлинга”. Не забуваючи по дорозі щедро витрачати мільйони доларів на різноманітних консультантів і радників. В рамках процесу “анбандлинга” НАК “Нафтогаз України” намагається вирішити одночасно дві задачі:Перша-максимально відстрочити втрату впливу на існуючого оператора магістральних мереж – ПАТ “Укртрансгаз”, який де-юре одночасно є і Оператором ринку (тобто один з учасників ринку має пряме адміністративне та фінансове вплив на арбітра(!)) ;Друга – усунути Кабінет Міністрів від процесу створення нового Оператора і відповідно максимально зберегти вплив на нього (так звана модель ISO, що припускає створення нового Оператора на базі “внучки” НАК “Нафтогазу України”-дочірнього підприємства “Укртрансгаз);

Представники Євросоюзу та Секретаріату енергетичного співтовариства підтримують урядовий варіант про що неодноразово заявляли і висловили “стурбованість” гальмуванням створення нового Оператора, розуміючи всі пов’язані з цим ризики. “Але віз і нині там”.

7. Основними “козирними” картами керівників Наку, що дозволяють їм так довго протистояти європейцям і уряду, є впливові американські лобісти (за чутками пов’язані з Дж. Соросом), а також імідж “героїчних борців” з Газпромом без особистої участі, яких, “війна” буде неодмінно програна. Інформпростір насичене різними ультимативними заявами, новими арбітражними позовами, арештами якихось активів Газпрому, готовністю купувати за океаном скраплений газ (неважливо за якою ціною) і т. п.

8. Цілком очевидно, що при збереженні подібної ситуації ніяких домовленостей про новий транзитний контакті з 1 січня 2020 року на умовах “європейського законодавства” чекати не доводиться. Наслідки будуть плачевні для країни:- перекриття Москвою газу для європейських споживачів і остаточна перемога європейських прихильників альтернативних маршрутів в обхід України;- “освоєння” НАК “Нафтогаз” додаткових мільярдів для запобігання або ліквідації техногенної катастрофи (вже заявлена необхідність закачування в сховища додаткові 3 млрд кубометрів газу); – і як наслідок-перетворення української газотранспортної системи перлини газової галузі в “чорну діру”, де будуть зникати гроші українських платників податків.

Найсмішніше, що для чергового “порятунку Європи” А. Коболєв таки змушений буде погодитися з пропозицією “Газпрому” про продовження дії нинішнього (“невигідного”) транзитної угоди на 1 року. Природно з пролонгацією неможливості відокремити “Укртрансгаз” від “Нафтогазу” і можливістю “освоїти” чергові 3 млрд доларів

9. Для запобігання такого сценарію Кабінет Міністрів і команда нового Президента України просто зобов’язані проявити політичну волю і запобігти цей негативний сценарій, який є прямий і явною загрозою національним інтересам України. Всі можливості та інструменти для цього є. Навіть якщо ціною стане втрата безумовно талановитих і по-своєму ефективних топ-менеджерів НАК “Нафтогаз”.

Олександр Притика