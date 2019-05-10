Збитки банку Віктора Пінчука збільшилися в чотири рази

У I кварталі 2019 року збитки банку Кредит Дніпро склали 487,7 млн грн (за цей же період 2018 року – 116,9 млн грн), а за весь 2018 рік – 551,5 млн грн.

Згідно зі звітом банку про рух грошових коштів, в січні-березні Кредит Дніпро отримав доходи за відсотками в сумі 149,1 млн грн, тоді як витрати на виплату відсотків склали 161,6 млн грн. Перевищення процентних витрат над доходами було у банку і в I кварталі 2018 року (109,7 млн грн і 94,3 млн грн відповідно), і за підсумками 2018 року (491,8 млн грн і 475,3 млн грн).

У той же час у звіті про прибутки та збитки “Кредит Дніпро” наводить дані, що його процентні доходи (слід розуміти, нараховані. – Ред.) у I кварталі становили 213 млн грн, а процентні витрати – 166,7 млн грн.