Активісти зібрали 10 млн підписів американців за імпічмент Дональду Трампу

Представники американського руху Move On передали в Конгрес США 10 млн підписів жителів країни, які підтримують оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу. Про це у своєму «Твіттері» написала член палати представників від штату Мічиган Рашида Тлаиб.

Як повідомляє телеканал NBC News, Тлаиб внесла на розгляд судового комітету палати представників законопроект про запуск процедури імпічменту проти Трампа.

Раніше спецпрокурор Роберт Мюллер завершив розслідування і не знайшов доказів того, що члени передвиборного штабу Трампа вступили в змову з Росією або співпрацювали в 2016 році. Пізніше департамент юстиції США опублікував відредаговану версію доповіді. У документі сказано: співвласник «Альфа-Груп» і співзасновник інвестиційної компанії LetterOne Петро Авен дав свідчення про те, що в кінці 2016 року обіцяв президенту Росії Володимиру Путіну спробувати налагодити канал зв’язку між Москвою та командою Дональда Трампа.

Після розслідування рейтинг Дональда Трампа впав на 3%, зараз його діяльність на посаді президента схвалюють 37% американців. Це найнижчий показник з початку 2019 року. Ще 15 квітня рейтинг Трампа становив 40%, а березні він був 43%.