В редакції Mash обшуки пов’язали з загибеллю Superjet “Аерофлоту”

Журналісти Mash зробили офіційну заяву у зв’язку з обшуками в редакції. Вони подвердили дані інсайдерів про те, що правоохоронці проявили інтерес до їх діяльності через НП зі згорілим в московському аеропорту самолетомЅЅЈ-100.

«Що було: наш бравий співробітник проводив розслідування трагедії в Шереметьєво, — пояснює редакція. — Добував інформацію, спілкувався з людьми, готував дещо важливе. Він повинен був зустрітися з одним з агентів — тут-то його і затримали».

В результаті частина редакції провела на допитах шість годин, в їх адресу, як стверджується, були погрози. Силовики вилучили у Mash всі комп’ютери.

Відзначається, що затриманого співробітника тримають у спецприймальнику, зв’язку з ним немає.

Mash спростував, що журналіст намагався отримати аудіозаписи переговорів екіпажу з землею шляхом пред’явлення «липових ” корочок» ФСБ.

Між тим РБК відомо про порушення кримінальної справи за ч. 3 ст. 327 КК РФ у зв’язку з тим, що журналіст «підробив документи Генпрокуратури», щоб отримати незаконний доступ до цих переговорів. Znak називає прізвище та посада затриманого — продюсер телеграм-каналу Mash Михайло Кумбров.