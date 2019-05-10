Команда Зеленського не змінюватиме курс щодо НАТО та війни з Росією, — Апаршин

Радник новообраного президента України Володимира Зеленського з питань безпеки та оборони Іван Апаршин заявивши, що команда подібного глави держави не змінюватиме курс щодо вступу України до НАТО та війни з Російською Федерацією.

«Ми ж не могли під час нашої зустрічі обговорити всі питання. Є питання, які є загальновідомі. Ми не змінюємо курс щодо вступу України в НАТО, але ми не обговорювали рядка. Ми не змінюємо курс щодо відношення до війни з Російською Федерацією, це ж війна. Ми не змінюємо курс щодо того, що українська армія має бути професійною. Ми не змінюємо курс про те, що вона має бути підсилена постійно діючим резервом. І ми не змінюємо курс на ті, що має бути нова сучасна система територіальної оборони. Ми не змінюємо курс, що корупція в армії неприпустима», — заявив радник Зеленського.

Водночас, на запитання ведучого, чи погодився б Апаршин на пропозицію обійняти посаду міністра оборони, радник новообраного президента зазначив, що на сьогодні «ні Володимир Зеленський, ні ніхто з його команди не пропонував мені ніяких посад».