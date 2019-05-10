В Україні змінили правила вакцинації від кору

Згідно з наказом від 23 квітня 2019 року, Моз оновив календар профілактичних щеплень в Україні.

Якщо минуло більше трьох днів з моменту контакту, особам, у яких відсутні клінічні прояви захворювання, з метою забезпечення імунітету на майбутнє у випадку неинфицирования проведуть вакцинацію негайно (як можна раніше). Рішення про проведення щеплення за таких обставин приймає лікуючий лікар і пацієнт на підставі оцінки ризиків і переваг.

При наявності епідемічних показань, пов’язаних з можливим ризиком інфікування у випадку контакту дитини з джерелом інфекції, дозволяється введення дози вакцини у віці від 6 місяців. У такому разі введена доза (нульова) не зараховується в якості першої дози щеплення за віком. Подальші планові щеплення проводяться відповідно до Календаря профілактичних щеплень з дотриманням інтервалу між нульовою дозою та подальшими плановими щепленнями не менше одного місяця.

Дорослим при відсутності протипоказань, які наведені в інструкції по застосуванню вакцини, будуть робити щеплення без обмежень за віком, якщо вони не хворіли зазначеними інфекціями та/або у них немає зазначеного в медичній документації підтвердження введення двох доз вакцини, або мають негативні результати лабораторного обстеження щодо наявності специфічних антитіл IgG.

Зараз для профілактики кору, паротиту, краснухи при виникненні вогнища (наявність контактних осіб) даних інфекцій проводять вакцинацію в перші три дні від моменту контакту дітям старше 1-го року, які не хворіли зазначеними інфекції і не були щеплені. Дорослим (у віці до 30 років) роблять щеплення, якщо вони не хворіли зазначеними інфекції і не отримали вакцинацію та ревакцинацію проти них.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.