«Люди готові терпіти»: Омелян звернувся до Зеленському через Коломойського

Майбутній президент України Володимир Зеленський зіткнеться з багатьма викликами на цій посаді, однак українське суспільство буде довіряти йому, якщо відчує, що в країні є справедливість.

Таку заяву зробив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю «Ліга.немає». Він підтвердив, що був вкрай негативно налаштований проти Зеленського, однак визнав перемогу справедливою.

Особливу увагу Омелян звернув на олігарха Ігоря Коломойського, який раніше дав кілька гучних інтерв’ю, в тому числі про справу Приватбанку і вимозі $2 мільярдів компенсації.

«Що стосується самого Ігоря Валерійовича, я вважаю, що він зіграв одну з найважливіших своїх ролей в 2014 році. Завдяки зусиллям його і його команди була фактично зупинена російська повзуча агресія в Дніпропетровській області. Тут треба віддати йому належне. По всім іншим ситуацій, я б дуже не хотів, щоб анонсоване завершення епохи бідності переросло в епоху мародерства. І це вже величезний виклик для новообраного президента», — сказав Омелян.

«Але він пообіцяв дуже багато. І тепер йому треба дотримуватися цих обіцянок. Їх виконання можливе тільки тоді, коли буде команда і план дій, гарантія конкуренції, прозорого ефективного ринку, рівні права для всіх. Люди будуть готові терпіти. Вони зрозуміють, що не все можна зробити одразу, але тільки коли будуть відчувати, що в державі є справедливість», — вважає міністр.