У центрі Києва сталася пожежа у ресторані

У п’ятницю, 10 травня, у Києві на бульварі Дружби народів, 35 сталася пожежа. У вентиляційній шахті ресторану Loft Burgers загорілися жирові відкладення. На щастя, в пригоді ніхто не постраждав.

Рятувальники оперативно прибули на місце інциденту і приступили до гасіння пожежі. В 12:42 вогнище загоряння локалізували, а о 12:58 вогонь повністю ліквідували. Пожежники встановили, що загорівся жир у вентиляції.

На місці події працювали чотири одиниці пожежної-рятувальної техніки та 16 співробітників ДСНС. Також чергували правоохоронці. Повідомляється, що обійшлося без постраждалих.