Суд просять про заборону підписувати мовний закон, Парубій каже про проросійського реванші

Київський Окружний адмінсуд отримав позов від ГО «Інститут правової політики і соціального захисту імені Ірини Бережної».

Його автори наполягають на забороні спікеру парламенту Андрію Парубію підписувати прийнятий Радою закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Про це повідомляє прес-служба суду.

В даний час суд приймає рішення про те, чи існують правові підстави для прийняття позову до розгляду.

Дуже тривожною новиною таку ініціативу ГО називає Парубій, уточнюючи, що йдеться про «цинічній спробі проросійського реваншу».

За його інформацією, таких спроб останнім часом робиться дедалі більше. Проте в даному випадку «проросійська п’ята колона вчинила замах на закон, який українці чекали століттями, закон історичної справедливості».

На його думку, супротивники розраховують, що суддя заборонив вчиняти будь-які дії у відповідності з цим законом поки питання не буде розглянуто по суті.

Парубій додав, що 14 травня в парламенті відбудеться голосування за скасування результатів розгляду мовного закону. Воно буде провалено, після чого документ може бути підписаний.

Спікер висловив упевненість в тому, що суддя усвідомлює свою відповідальність перед історією і наступного тижня закон буде підписаний і набуде чинності.

Як відомо, Верховна Рада більшістю голосів підтримала прийняття закону про українську мову. У свою чергу «Опозиційний блок» виступив проти цього закону, проте необхідну кількість для його прийняття було все одно набрано.